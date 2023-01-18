英特爾執行副總裁兼全球營運長Keyvan Esfarjani表示，該公司將繼續推進在德國馬德堡（Magdeburg）建造晶圓廠的計畫，也正在與德國政府敲定資金方面的細節。

德國媒體日前報導，由於德國政府拒絕提供更多補貼，英特爾已經打消在當地設廠的計畫。

Esfarjani在SEMI國際半導體產業協會舉辦的「產業戰略研討會」場邊向路透社表示，「我們會成功推進馬德堡投資項目」，他並表示：「雖然我們必須在當前的環境中調整步伐，但我們一刻不容鬆懈」。

德國當地媒體Volksstimme上個月報導，英特爾已經取消原定於2023年上半年在德國東部城市馬德堡建造晶片廠的目標，因為該半導體巨頭希望能獲得更多的政府補貼。

英特爾在2022年初宣布將斥資170億歐元（約180億美元）在馬德堡興建晶片廠，並預定於2023年中開工，而德國政府計畫為該廠提供68億歐元的補貼。當時外媒報導，英特爾這座工廠是德國與歐盟提高在地製造以強化區域供應韌性的計畫核心。

惟去年初俄國入侵烏克蘭導致能源和原材料價格飆漲，使這座工廠的成本飆升至逼近200億歐元，英特爾的設廠計畫因此受到動搖。

當被問及英特爾的投資時，德國經濟部發言人向路透社表示，政府正在與英特爾及歐盟執委會就該項目持續進行交流。資金的類別與最大的補貼額將取決於歐盟執委會批准的方案，因此，我們需要這個項目明確的基準與數據。

Volksstimme在報導中指出通膨導致建廠成本暴增，Esfarjani拒絕對此發表評論，僅表示自宣布該投資案以來，地緣政治挑戰加劇、半導體需求已經下滑，而通膨與衰退疑慮打亂了全球經濟。

他並表示，英特爾已在去年底買下要建造這座德國晶圓廠的土地。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）周二在世界經濟論壇 （WEF）接受CNN訪問時表示，未來50年，半導體供應鏈將成為比石油更能決定地緣政治版圖的關鍵，晶片領域的投資、貿易與可取得性將主導全球政治。他並表示，英特爾正在歐美等地投資設廠，這不只對英特爾本身的未來很重要，也將成為全球最重要的資源，「我們需要建立一個平衡且強韌的供應鏈」。