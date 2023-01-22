俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津今天宣布，該組織計畫把在烏東鹽礦城鎮蘇勒答爾戰鬥中喪生的烏克蘭士兵遺體送往基輔控制的領土。

路透社報導，瓦格納集團（Wagner Group）11日宣稱已占領蘇勒答爾（Soledar）。俄羅斯在烏東頓內茨克（Donetsk）地區設立的行政單位本週稍早也表示，經過激烈的戰鬥後，俄方已控制蘇勒答爾。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）旗下的RIA FAN媒體網站援引1名瓦格納指揮官的說法報導，集團將動用4到5個車隊、總共約20輛卡車，將陣亡烏軍遺體從蘇勒答爾運送到烏方控制領土。

報導並未說明瓦格納集團會將多少具遺體歸還給基輔當局，僅稱烏軍在當地傷亡慘重。

烏克蘭當局先前也表示，在蘇勒答爾戰役中，俄軍損失慘重。

美國白宮官員20日表示，瓦格納集團因持續在俄國對烏克蘭發起的戰爭中幫助俄軍，美國已將它列為「跨國犯罪組織」，並將於下週實施新一波制裁。（譯者：施施）1120122