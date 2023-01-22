美媒今天報導，美國總統拜登的幕僚長克蘭（Ron Klain）在白宮擔任這個關鍵且高壓的職位兩年之後，可能很快就會遞出辭呈。

「紐約時報」（New York Times）報導，去年11月期中選舉以來，克蘭即私下告訴同事說，他自2020年總統大選就在拜登身邊效力，不間斷地處理繁重公務，他已準備好轉換跑道。

紐時說，柯連恩可能會在拜登2月7日發表國情咨文之後提出辭呈。

法新社報導，克蘭若真的求去，時機正好卡在拜登總統任期的關鍵點，因為80歲的拜登有可能於未來幾週宣布是否在2024年競選連任。拜登76歲的共和黨競爭對手川普（Donald Trump）已經宣布將角逐黨內總統提名。

對民主黨來說，去年11月期中選舉的「災情」比選前預料的要小，不僅仍掌控聯邦參議院，且雖丟了聯邦眾議院掌控權，流失的席次卻比預期的要少得多。

拜登自己現正深陷機密文件爭議。這起「文件門」指的是在拜登舊辦公室和德拉瓦州老家持續找到他在歐巴馬政府擔任副總統時的機密文件。這些文件本應移交給國家檔案局（National Archives）。

拜登淡化此事，說這僅僅是個疏忽。

白宮幕僚長很少人能做上4年。川普任內就經歷了4位。

現年61歲的柯連恩於1995至1999年期間擔任副總統高爾（Al Gore）的幕僚長，2009至2011年期間為時任副總統拜登的幕僚長。歐巴馬政府期間，柯連恩還曾擔任過白宮因應伊波拉病毒（Ebola）危機的協調員。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120122