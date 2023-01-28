英國一名38歲女子天生患有罕見疾病，導致她聽力不全且脊椎彎曲，之後又飽受精神疾病所苦，經常聽到幻聽，因此與家人撕破臉而搬出去住，獨居期間也未與人來往，2021年被發現時陳屍於公寓地板，遺體已成木乃伊，推測死亡時間將近4年，生前她在日曆寫下遺言「我需要幫助」，家人看了悲傷不已，近日這起事件再次受關注。

根據外媒報導，38歲蘿拉（Laura Winham）出生就罹患「眼耳脊椎發育異常症候群」（Goldenhar syndrome），導致她心臟虛弱、聽力不全、脊椎彎曲，所幸她生長於充滿愛的家庭，求學時努力克服障礙，她在家人幫助下取得大學學歷，未料之後被診斷出思覺失調症，飽受幻覺與幻聽之苦，腦裡一直有聲音說「家人會傷害她」。

蘿拉最終與家人撕破臉，家人不得已才將她接給專業人士處理，她搬出去獨居後也未與家人聯繫，直到2021年5月，家人造訪想告知蘿拉，父親過世的消息，卻發現沒有人回應，他們透過信箱縫隙往屋內看，卻發現有人倒臥在地上，讓他們驚覺不對勁趕緊報警，警方破門而入後，發現蘿拉早已身亡，而且已成一具乾屍。

警方透過牙齒比對，確認這具屍體就是蘿拉，推測死亡時間為2017年11月，社會住宅協會員工提到，早在2014他們就察覺到蘿拉的不對勁，當時她非常瘦弱，而且沒有任何朋友，另外在死前1個月，警方發現蘿拉似乎沒食物吃，而且生活無法自理，因此通報社福機構，但社福機構聯繫未果，只將能取得食物管道的資訊寄給她，之後雖然未得到蘿拉的回覆，但他們也沒有進一步了解，2周後就宣告結案。

蘿拉的姊姊妮琪（Nicky）表示，「蘿拉相信自己腦中的那些聲音，因此與家人反目，與我們相處時，她覺得壓力很大，甚至不願意與家人見面，所以我們才會交給專業人士處理，我們一直希望雙方可以恢復聯繫」，沒想到相關單位都對她視而不見，而蘿拉在2017年11月日曆上，還寫下最後遺言「我需要幫助」，讓家人看了非常難過。