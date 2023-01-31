眼皮跳除了健康因素之外，很多人認為也跟運勢有很大的關聯，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，可注意左、右眼跳的時間判斷吉凶，其中左眼申時跳代表恐有財損，最近可能有一筆突如其來的花費或發生掉錢的意外，反之寅時右眼跳則意謂有好事發生，例如得意外之財、發票中獎。

【眼皮跳時辰】

▍子時（23時至00時59分）

●左眼跳代表貴人：將有貴人出現，可幫助你解決眼前的困難或得到一個不錯的機會。

●右眼跳代表酒食：食神到，有口福。

▍丑時（1時至2時59分）

●左眼跳代表憂思：最近擔心的事情可能會發生，建議先想好一些應對之策。

●右眼跳代表人思：近期人緣不錯，有人正想念著你，可能是很久沒見面的老朋友丶長輩或戀人。

▍寅時（3時至4時59分）

●左眼跳代表人來：最近有遠方訪客，免不了聚餐，如最近閒錢不多，建議婉拒。

●右眼跳代表喜至：最近會有好事發生，例如得意外之財，發票中獎。

▍卯時（5時至6時59分）

●左眼跳代表貴客：事業上將有貴人出現或拉紅線的媒人。

●右眼跳代表平安：這是一個好兆頭，做任何事都能順心，不必太過擔心。

▍辰時（7時至8時59分）

●左眼跳代表遠客：最近有令你感到意外與驚喜的人出現。

●右眼跳代表損財：最近錢花得兇，建議仔細理財。

▍巳時（9時至10時59分）

●左眼跳代表飲食：有愉快的事情發生，聚餐多，有時候會有驚喜出現。

●右眼跳代表兇惡：注意出門行車安全，建議低調行事，勿衝動。

▍午時（11時至12時59分）

●左眼跳代表飲食：過去的努力將開花結果，且會有開心的事發生，也代表著有口福。

●右眼跳代表兇事：可能有不在計畫之內的事情發生，行車外出需多方注意。

▍未時（13時至14時59分）

●左眼跳代表吉：將有好事發生，最近有想做的事可立馬行動。

●右眼跳代表喜：將有好事發生，屬於意外的小驚喜。

▍申時（15時至16時59分）

●左眼跳代表損財：最近可能有一筆突如其來的花費或發生掉錢的意外，建議小心理財，注意周身安全。

●右眼跳代表有思：有人正在想念著你，近期異性緣不錯，如有事需幫忙可多找異性相助。

▍酉時（17時至18時59分）

●左眼跳代表有客：可能會有不速之客來訪，建議提前做準備，以免措手不及，如被要求幫忙，可欣然答應，對自身也是好的。

●右眼跳代表遠客至：會有許久不見的朋友親戚來訪或重新遇到舊友人。

▍戌時（19時至20時59分）

●左眼跳代表有客至：可能會有人傳電子郵件指派工作給你，可安心的接下，所有困難將逐漸迎刃而解，並且對未來也有所幫助。

●右眼跳代表主聚會：最近的社交運不錯，可能需參加一些聚會，會從中認識到不少新朋友，但還是得提防新認識的朋友，別太快掀了自己的底牌。

▍亥時（21時至22時59分）

●左眼跳代表主客：將有貴人出現，並帶來好消息或機會，可多把握機會並認真執行。

●右眼跳代表是非：在社交場合上需留意說話技巧，避免口舌是非，行事上要特別留意，勿意氣用事。