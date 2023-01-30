武則天是史上第一位女皇帝，她聰明機智、城府極深，雖然初入宮時並未受到唐太宗李世民寵愛，直到唐太宗過世，她到寺廟當尼姑，才因緣際會遇見新任皇帝唐高宗李治，但她自後宮走到朝堂之上靠的不僅是聰明才智，更多的是鐵腕手段。為了把持朝政，她將反對自己的大臣一一剷除，其中有一位宰相更因為「青鵝」兩個字被她斬首示眾。

根據《搜狐網》報導，裴炎是唐朝宰相，後期因為看不慣武則天在李治死後依舊把持朝政，多次諫言希望武則天能還政於李氏，但絲毫不被當一回事，隨著一次一次的衝突加劇，兩人關係逐漸緊張，恰巧叛軍徐敬業想在朝廷中找個手段高超的內應，因此看上了裴炎，不斷蠱惑裴炎和自己站在同一陣線。

徐敬業甚至刻意命人寫了一首朗朗上口的童謠「一片火，兩片火，緋衣小兒當殿坐！」在民間廣為流傳，很快這首童謠就傳到裴炎耳裡，尤其在他得知「兩片火」就是「炎」字；「緋衣」就是「裴」字，整句合起來就是暗指「裴炎日後定是帝王之相」而大喜，便毅然決然和徐敬業等叛軍私下秘密通信，將皇城中的部署全都告訴了他們。

殊不知這一切早被武則天看穿，很快就截獲了裴炎和徐敬業的信件，雖然信件上僅寫了「青鵝」兩個字，但武則天看了之後頓時勃然大怒，將裴炎以謀反罪送辦。不過朝中大臣不明所以，認為僅以兩字就將裴炎定罪太過牽強，紛紛出來求情，但武則天不怒反笑，對著大臣說「青」字拆開就是「十二月」，「鵝」字分解後就是「我自與」，兩字意思為「今年十二月，我當配合你參與造反」，眾人也不再求情，最終裴炎被斬首於洛陽的都亭驛。