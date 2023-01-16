科學家表示，受到氣候變遷、反聖嬰現象和連串高壓系統影響，紐西蘭南島周圍水域溫度較正常高出攝氏6度。

路透社報導，主導「莫阿納計畫」（Moana Project）的紐西蘭氣象局（MetService）海洋學家蘇薩（Joao de Souza）說，每年這個時候，南島南部周圍水域溫度都遠高於正常，峽灣（Fiordland）地區溫度比正常高6度。

莫阿納計畫指出，南島西岸目前水溫高出均溫4度。

蘇薩說，這種溫度會對冷水中出現或適應後的生態系統產生重大影響，「總會有贏家和輸家」，他說，不能轉換位置的海洋物種可能會受到更大影響。

紐西蘭去年經歷多次海洋熱浪，此前峽灣地區的熱浪導致本地海綿嚴重白化。常見於紐西蘭較溫暖水域的物種，也在更南的地方被發現。

蘇薩說，他們的研究表明，不僅地表水溫上升，100公尺深的水溫也在升高，意味海洋熱浪正在影響更深水域的物種。

蘇薩說，反聖嬰現象讓紐西蘭南島氣溫高於正常，加上高壓系統、氣候變遷，都是造成海洋熱浪的原因。

他補充說，預計海洋高溫起碼會持續至4月。