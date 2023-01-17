受大陸強烈冷氣團影響，氣象局針對全台6縣市發布低溫特報，天氣風險公司總經理、氣象達人彭啟明表示，這2天氣溫較低，觀察到路上的救護車變多了，預測過年天氣變化很大且複雜，其中初二、三（23、24日）又會有另一波大陸冷氣團南下，提醒要注意身邊親友健康。

彭啟明今（17）日於個人臉書粉專指出，昨晚感覺有點冷，和上周六（14日）炎熱的天氣相比落差很大，他觀察台北站的溫度跌到12.5度就下不去了，「有注意到救護車增多嗎？」提醒要注意身邊親友健康。

彭啟明上傳今日至月底各國模式台北測站的氣溫預報圖。（圖／翻攝自彭啟明臉書）

彭啟明表示，預期過年期間的溫度起伏不小，未來7至14天的天氣有點複雜，各地也不同。他上傳今日至月底各國模式台北測站的氣溫預報圖，可見溫度起伏很大，初二、三（23、24日）氣溫可能下探10度。

另外天氣風險公司、天氣職人吳聖宇說，小年夜（20日）下來一波東北季風維持時間不長，到了周六除夕夜（21日）就會開始減弱、溫度回升，持續回升到周日初一（22日），北部高溫有機會回升到20度以上，中南部高溫可以到24至27度，這兩天是相對比較溫暖的。

吳聖宇表示，初二、三（23、24日）又會有新一波大陸冷氣團南下，強度看起來不弱，各地溫度會再下降，初二這一天冷空氣前緣通過時，北部、東半部有降雨機會，但隨後較為乾冷的空氣移入，初三除了東半部仍偶有短暫陣雨外，其他地方的天氣將恢復穩定。

吳聖宇指出，初四（25日）冷空氣減弱、溫度回升，一直到初五（26日）溫度仍持續上升，除了東半部仍有些局部降雨外，大部分地方的天氣都還滿穩定的。初六至初八（27至29日）又會有冷空氣南下，溫度再度下降，且看起來降雨機會較多一些，北部、東半部有可能再轉為濕冷的天氣型態，持續到假期結束。