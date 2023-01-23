氣象局針對全台19縣市發布低溫特報，其中台北、新北、基隆、桃園、竹縣、苗栗、台中、宜蘭為橙色燈號，恐出現6度以下低溫。(圖／中央氣象局)

大年初二(23日)受到寒流南移影響，全台入夜後將會越來越冷，中央氣象局下午4點5分也針對全台19縣市發布低溫特報，時間將持續到24日白天，其中台北、新北、基隆、桃園、竹縣、苗栗、台中、宜蘭為橙色燈號，非常寒冷。

橙色燈號1：新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。

橙色燈號2：臺北市、臺中市。

其中台北、台中有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，其餘6縣市將出現6度以下低溫。由於初二至初三水氣多，北部地區將會出現降雨情形，體感溫度還會更低，機車族更是要注意保暖。

黃色燈號：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、連江縣。

黃色燈號縣市同樣有機率出現10度以下低溫。

氣象局表示，今(23日)至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明(24)日臺中以北及宜蘭有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。此外，隨著東北季風增強，初三起沿海、空曠地區以及離島縣市，將出現9至11級強陣風，也會有較大風浪。