日本近期遭逢「十年一遇」最強寒流，多地降下大雪，不少民眾困在電車內數小時沒食物吃，有些地區被斷水。一名日本攝影師25日公布一張麥當勞在大雪中繼續營業的照片，在攝影師的加持下，尋常的麥當勞遺世獨立般地矗立在白雪中，散發一股獨特仙氣，連攝影師本人都讚嘆：「暴雪中的麥當勞有如救世主。」

帳號為「@aybena」的日本攝影師「めかぶ」25日在推特分享一張一間麥當勞在夜晚暴雪中繼續營業的照片，畫面拍攝時間點似乎是傍晚或夜間，2層樓高的麥當勞矗立在積雪中，周遭沒有其他建築，店內燈光照亮夜空，自然散發一股遺世獨立的仙氣美感，「めかぶ」在推文中描述：「暴風雪中宛如救世主般的麥當勞。」

這張照片至今吸引將近22萬人按讚，並且在網路上引發網友熱議，有網友驚呼：「真的有這種地方？」攝影師微笑回應他是在兵庫縣的神戶市拍到，其他網友紛紛回應像是「遊戲世界」裡的場景、像是「被送到異世界的麥當勞」等。

「めかぶ」說他當天在店內買了一杯咖啡暖暖身體，「在暴風雪中遠遠地看到麥當勞的燈火，那種安全感真是太棒了。」