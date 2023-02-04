中方昨日晚間認了飛行艇因「偏離預期軌道」而誤入美國領空，幾個小時後，美國務卿布林肯（Antony Blinken）也宣布推延訪華行程以應對。昨日有鏡頭拍下，一顆疑似間諜氣球的飛行物體在蒙大拿州南部城市上空爆炸，五角大廈官員隨即出面否認。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)4日報導，畫面是由一位居住在該州南部城市比靈斯(Billings)的居民摩爾(Dolly Moore)所拍下，她還原:「看到一架噴射機很快掠過，剎那間，出現閃光和劇烈爆炸聲嚇死我了!」可以看到影片，一縷白煙停留在半空中，疑似氣球所在位置，接著有東西開始下墜，引起大批網友熱議。

Ok, so here’s what I just caught I few minutes ago out my window. I saw a jet go by so fast and then explosion in the sky. Holy crap! Billings MT. pic.twitter.com/swr8ERC6pf — Dolly Moore (@MMtTreasures) February 4, 2023

此前，鑒於地面人員安全考量，擊落後會產生大量碎片傷及無辜，拜登政府決定「放飛」這顆1.8萬公尺高的間諜氣球，任由它飄飛數日。消息曝光的晚，事後迎來共和黨人批評聲浪。

隨著影片在推特瘋傳，網友持存疑態度，美國防部官員向《福斯新聞》記者格里芬（Jennifer Griffin）透露:「氣球沒有自爆，也沒被美軍擊落，該網友的影片不是真的。」