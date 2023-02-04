受到1月底兩波寒流影響，原定2月６日起跑的司馬庫斯櫻花季，櫻花目前僅開1成，預估開花時間將往後延，到11日當天花況最多將開3成。司馬庫斯部落解釋，每年櫻花開花時間受到1、2月份氣候因素，造成提早或延後，非人力可控制，司馬庫斯部落也將把6日至12日的住房費用調回原來價格。

司馬庫斯部落原預估花期6日可開展，並在當天啟動總量管制到月底，住房金額也上調為花季售價，但受到上月底兩波寒流來襲，司馬庫斯氣溫一度下探零下4度，造成櫻花樹體活力暫停，目前花開僅1成，預估11日起約可開至3成、15日起開至5成以上。

司馬庫斯部落議會總幹事拉互依表示，近幾年受到溫室效應影響，櫻花花期都比10年前提早開花，去年花期設定在2月14日，今年則是2月6日，但花況受到1、2月氣候影響，很難準確預估花開的時間，去年櫻花就提早開，但今年受到寒流影響，花開時序往後推遲，確實也收到一些客人的抱怨。

「每天祈禱不要下雪。」拉互依表示，目前花開約1成，許多枝頭已都冒出花苞，但若下雪的話，很可能把花苞打壞，恐讓遊客不來造成損失，司馬庫斯部落工作人員也是每天禱告，盼望花開滿樹，讓遊客順利賞美景。

司馬庫斯部落從2021年櫻花季開始時實施總量管制，花季期間每日提供50輛汽車、100輛機車預約名額，若到鄰近部落住宿的2日遊，則有100張通行券額度，預估花季期間每日將有破千人次流量。