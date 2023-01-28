中央氣象局預報指出，今天（28日，大年初七）寒流影響，天氣非常寒冷，各地都有局部10度以下低溫，臺南以北及宜蘭、花蓮更有6度以下或持續10度左右低溫發生的機率，白天北臺灣溫度回升幅度相當有限，高溫只有10到12度，其他地方高溫也比昨天低，中部及花東約14到17度，南部則在18到21度，雲林以南日夜溫差較大。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今明2天受「寒流」影響，各地氣溫明顯偏低，夜間在「輻射冷卻」加持下，明、後天清晨平地最低氣溫仍在6度左右，要注意保暖、防寒害。

吳德榮表示，今天大台北多雲時晴，桃園以南晴朗無雲；東半部多雲時晴、花東偶有零星飄雨的機率；今日冷空氣最強、各地區平地氣溫：北部7至12度，中部7至18度，南部7至23度，東部8至20度；明天各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率；白天高溫微幅回升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一(30日)起至週三(1日)乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間「強輻射冷卻」加持，逐日清晨局部平地仍有6至9度的低溫，日夜溫差很大，有心血管疾病及年長者仍應特別注意保暖。下週四(2日)另一波相對較弱的冷空氣影響，迎風面轉雨，背風面晴朗穩定。下週五(3日)冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫回升。