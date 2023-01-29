中央氣象局低溫特報已於今上午降為黃色燈號，氣溫逐漸回升，且預估未來幾天無持續低溫情形，桃園市府於下午3時30分解除寒害應變及通報機制。農業局將持續追蹤後續災損情況，關注遲發性災害。

桃園市政府寒害應變機制自1月23日張善政市長宣布啟動至今，已連續運作7天，歷經兩波低溫特報，全力守護市民朋友。

桃園市政府表示，衛生局將持續監控各醫院因寒害就醫病患情形，並由照顧管理專員關懷長照獨老及較高風險個案；社會局自 23日17時起至1月29日，共計接獲受凍通報協助安置1人次，另入住避寒所40人次、低溫關懷121人次、提供禦寒物資119人次、熱食服務 122人次。

環保局所屬環境清潔稽查大隊各區中隊，持續即時應變協助相關寒害衍生廢棄物清運工作；農業局則將持續與各區公所密切聯繫，追蹤後續災損情況，關注遲發性災害。

桃園市政府表示，這段期間低溫特報深深影響市民朋友生活，未來市府團隊也會持續密切關注此類劇烈氣候變化，跨局處整合應變機制，全力守護市民朋友。