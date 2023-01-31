由於輻射冷卻影響，明（2月1日）日清晨氣溫偏低，花東地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象局表示，周四（2日）起因為東北季風增強，局部短暫雨區域從桃園以北、東半部逐漸擴大到中部以北、東半部，直到下周一（6日）東北季風才稍減弱，不過下周三（8日）東北季風再度增強。

氣象局分析未來溫度變化。（氣象局提供）

氣象局指出，明天各地晴朗穩定，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨；溫度方面，清晨氣溫偏低，台南以北及宜蘭低溫11到13度，高屏及花東低溫13至16度，沿海空曠地區或近山區氣溫再低一些，白天氣溫持續回升，北部及東半部高溫23到25度，中部25至28度，南部26至30度，西半部日夜溫差大。

氣象局預測一周天氣趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周四、周五（3日）東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周六、下周日（4日、5日）東北季風影響及華南雲雨區東移，雨區擴大，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量亦增多。

下周一、下周二（7日）東北季風稍減弱，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；8日至10日東北季風再增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。