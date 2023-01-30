冷空氣一波接一波！戴立綱揭溫降變化：要備雨具了

週一(30日)開工日陽光露臉，不過輻射冷卻影響，今晨各地仍是感到冷颼颼，最低溫出現在彰化田中僅有6.8度，氣象專家戴立綱指出雖然今天開始回暖但由於北方的冷高壓，是帶著冷空氣進來，因此還是能感受到寒意，不過隨著冷空氣減弱星期二、三，溫度將會有明顯上升，但早晚溫差極大，要隨時注意保暖，另外到了星期四會再有東北季風南下，星期六則是華南雲帶東移，屆時將會又濕又冷。

戴立綱進一步說明，明(31日)起各地回暖逐漸明顯，到了周四至周五(2月1日至2日)一股微弱的東北季風將南下，不過以強度來說稍弱，僅有北部溫度會略為下降，對於中南部影響不大，只有海邊的風會稍強。

另外，本周六(2月4日)是補班日，戴立綱提醒屆時華南雲帶將要逐漸東移，因此不僅溫度會稍降，也會飄雨，不過雨勢不大，提醒民眾出門上班要備好雨具。

那既然又會降溫，又會下雨，那是不是有機會再下雪呢?戴立綱表示，3000公尺以上的高山是有一點點機會，1000公尺的山區只是會有濃霧狀況。

此外，戴立綱也補充，以整體溫度型態來說，要再出現像春節期間的寒流，可能要等到2月中旬之後才有機會，而3月之後，時序進入春天，溫度才會明顯穩定上升。