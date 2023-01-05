新竹棒球場因為場地缺失確定不會爭取舉辦經典賽官辦熱身賽，至於中職今年能否在新竹比賽，新竹市長高虹安坦言，還需要時間全盤規劃，無法現在做承諾。而認養球場的味全龍對於新球季能否在新竹比賽仍是未知數，領隊丁仲緯表示，還要與新竹市政府、龍來球場公司那邊做了解，目前沒有明確時間點可以確定是否可以將新竹排進賽程，但對球員、球迷來說若能盡快決定都是最好的。

第5屆世界棒球經典賽（WBC）今年3月開打，中華隊所屬的A組將在8日至13日洲際棒球場進行，不過除了主要賽事所需的球場外，還需要與主球場車程1小時內的2座球場，作為熱身賽、訓練場地使用。承辦賽事的悍創運動行銷當初除了將斗六、台體大納入，也希望能夠使用全新整建後的新竹棒球場，但新竹在去年中啟用後，僅打了2場中職賽事就因有球員受傷、球場問題一一浮現，緊急「喊卡」，之後就開始進行改善工程。

今天高虹安與副市長蔡麗清共同召開「新竹市立棒球場嚴重問題說明記者會」，會中指出，市府昨天會同場務人員會勘球場時，隨機取樣外野草皮土壤，發現土壤深度不僅未達標準的28公分，僅10到15公分，還發現大於3公分的磚頭、石頭及廢棄電線，去年12月14日大聯盟場勘時也有排水不佳等問題。

今年中職因為WBC賽季延後至4月1日開打，而賽程也正在安排中，今天又爆出球場場地缺失等種種問題，能否在球季開打前將缺失改善完成仍是未知數。以新竹為主場的龍隊今年能否安排賽事在此，丁仲緯表示，目前還需要跟新竹市政府、龍來球場公司確認情況，需要知道球場改善時程才能去做主場評估、安排，目前並沒有明確時間點。

丁仲緯強調，安排主場賽程還是需要配合聯盟時程表，「當然希望整個年度的事情、前置作業盡快完成，能夠儘早安排對球員、球迷都是最好的。」另外，有關新竹球場回應，龍來球場公司表示，本案為政府投資興建完成委外經營之OT案，將秉持合約精神及與新竹共榮發展為原則，遵照程序及規定進行。