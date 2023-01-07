新竹市長高虹安5日指出，在會勘新竹棒球場的過程中，隨機挖取淺層土壤，竟然發現廢棄磚頭、石頭和電線。也被臉書粉專「政客爽」酸變成新竹掩埋場，對此台北市長蔣萬安金表示，選後民進黨做了檢討，但離民眾的期待有很大的落差，他認為新竹棒球場爆出這麼多的重大缺失，檢調應該要積極偵辦。

蔣萬安下午出席「台北市傑出市民送春聯」活動，會前受訪被問及新竹棒球場挖出廢棄物，蔣表示，選後民進黨做了相關檢討，但離民眾的期待有很大的落差，新竹棒球場不只之前讓很多優秀的棒球員受傷，讓很多球迷失望，現在又爆出這麼多的重大缺失，檢調應該要積極偵辦。

另外蔣萬安在市政工程上也不馬虎，將在8日0點前往視察馬路銑鋪，蔣萬安表示，接到很多市民朋友反映，希望台北市的路要平，而且身為首都，一定要確保相關鋪路的品質，所以我們也特別選在夜間避免交通的壅塞或是影響到交通去視察，實際了解整個施工的品質，確保台北市的路平。