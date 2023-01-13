對於民進黨立委高嘉瑜12日被黨員噓「下台」、「背骨」一事，藥師林士峰坦言，真要說到民進黨敗選最大的責任，難道蔡英文沒有半點責任嗎？林士峰諷，「好啦！她是你們的小公主，只能疼不能罵」

副總統賴清德12日晚間到台北市進行「向黨員報告政見發表會」，同黨立委高嘉瑜也出席，但高嘉瑜一現身，被民進黨支持者噓「下台」、「背骨」，還比出「倒讚」手勢。

一位老阿北直言痛批：「台北市黨員高小姐沒有認真在為黨服務，也沒有認真在為黨做事，我希望市黨部要把她開除」。

另一位女性支持者也建議開除王世堅和高嘉瑜黨籍，否則黨沒有救了！還有一位男性支持者更起身激動強調，不喜歡這個黨就退出啦！

藥師林士峰坦言，他也難以理解這樣的事，有些人討喜，不管怎麼做都不會被砲轟。有些人不管做了什麼，都只有被罵的份，天生就是惹人厭。

林士峰話題一轉，表示真要說到民進黨敗選最大的責任，難道黨政一把抓的蔡英文主席，沒有半點責任嗎？

林士峰諷，「好啦！她是你們的小公主，只能疼不能罵」，「民進黨大勝，蔡英文的功；民進黨大敗，高嘉瑜的過！」