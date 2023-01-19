行政院長蘇貞昌今(19日)宣布將率內閣總辭。媒體人張禹宣在臉書發文評論表示，他早已多次發文預告，蘇貞昌的問題不在於「是否」，而是「何時」下台，種種動作只為了轉身的姿態。蘇貞昌的辭別文開頭就清楚寫道，蔡總統「二度要他留下」，主張絕對不是他賴著不走，是蔡英文不讓他走，說穿了只為「面子」二字。他直酸，一切故弄玄虛，只為下台身影，自以為政壇落幕的完美轉身，只不過是無聊透頂的歹戲拖棚。

張禹宣表示，即便兩週前，各派系群起圍剿光明頂下了最後通牒，「蘇貞昌必須下台」，炸鍋的壓力也讓蔡英文難敵眾志，服軟點頭。但蘇貞昌的後手卻讓各派系膽戰心驚。從大動作警界人事調動，各項政策的宣示與插手，非洲豬瘟的老調重彈，到現金發放的一手主導，活躍更勝以往，以及最後關頭女兒蘇巧慧的「為國家做事」與蘇貞昌的「燦笑」，用十分力營造出「留任」的假象，一度讓黨內躁動、眾說紛紜。

然而，一切的故作玄虛，都只為了下台身影。張禹宣指出，蘇貞昌的辭別文，開頭就清清楚楚地寫道，是蔡總統「一再懇託」我就任閣揆，起手式立刻擺出架式，接替再補上蔡總統「二度要我留下」，主張絕對不是我賴著不走，是蔡英文不讓我走。

張禹宣強調，隨後再用一段政績，宣告自己是「完美落幕」，並非因為民調57%的不滿意與黨內炸鍋，才黯然被「趕下台」。最後還不忘回馬槍，用祈使句叫總統「趕緊任命新院長」，不改傲慢姿態。蘇貞昌藉著刻意營造出的留任假象，讓眾派系忌憚噤聲，之於蔡英文或賴清德，只要目的能達到，也不在乎蘇貞昌的最後一舞如何「顯擺」，大費周章的「強顏歡笑」，說穿了只為「面子」二字。

「但就在今天下午，民進黨內部卻陷入一種詭譎不安的氛圍，人人有信心、各個沒把握。」張禹宣直言，一個不滿意度將近6成的內閣要如何走人，民眾根本一點都不在乎，演得再精湛也乏人問津，歷史定位早就蓋棺論定。自以為政壇落幕的完美轉身，只不過是無聊透頂的歹戲拖棚。