蔡英文總統大年初三南下高雄，除了到陸軍航空特戰指揮部、海巡署南部分署第七巡防區慰問國軍及海巡人員外，也到鳳山區五甲龍成宮參拜，並親自發放「1元福袋」給民眾，現場人潮眾多，場面相當熱鬧，但有民眾因不滿台灣現況，大肆向蔡英文抱怨，遭警方勸離。

蔡英文24日一早前往陸軍航空特戰指揮部嶺口營區，聽取任務簡報後，視導特戰裝備，並親自頒發加菜金及福袋慰勉國軍辛勞。蔡英文期許特戰官兵繼續維持高水準的表現，全力做好扎實的戰備訓練，用最堅實的戰力，來守護國家安全。面對媒體詢問閣揆人選，蔡英文笑而不答。

蔡英文24日下午前往海洋委員會海巡署南部分署第七巡防區慰勉海巡同仁，肯定海巡人員查緝走私、非法入出國，防堵非洲豬瘟、執行各項邊境防疫及救生救難工作之辛勞，並聽取工作簡報、頒發加菜金。

隨後蔡英文在高雄市長陳其邁的陪同下到五甲龍成宮參拜，並親自發放「1元福袋」與民眾拜年，龍成宮人潮大排長龍，現場超過千位民眾到場排隊領取1元福袋，更有「5寶爸媽」帶著小孩全家穿著喜氣紅裝，特地前來領取福袋，現場熱鬧至極。

但蔡英文發放「1元福袋」時發生一段小插曲，先前在台北龍山寺大嗆前台北市長候選人陳時中的「0206期權受害自救會」副會長陳國榮特地從台北南下高雄，希望向蔡英文表達相關訴求，但陳國榮情緒激動，遭警方勸離管制區，他強調只是想要表達相關訴求，造成員警困擾，他向警方致歉。