副總統、民進黨主席補選候選人賴清德昨(12日)晚出席台北場「向黨員報告」發表會，與會的立委何志偉、高嘉瑜慘遭黨員當場大噓，引發議論。針對賴清德與黨內取暖時，講出「沒用的話該少說」這番話，媒體人張禹宣直言，賴清德起手式若是要擁抱鋼鐵綠粉，脫離社會現實，「2024？真的是想太多了」。

高嘉瑜、何志偉等人被黨員當場嗆聲，最後致詞的賴清德昨表示，聽到大家熱情的批評，代表大家沒有放棄跟民進黨一起打拚，並提到民進黨黨公職要體認到大家都是政治工作者，「有用的工作，多做沒壞處，如果是沒有用的話，少說幾句比較好」。對此，張禹宣今(13)日在臉書指出，賴清德明知高嘉瑜、王世堅都是基於社會現況，甚至是在敗選前早早提出質疑的烏鴉而非馬後炮，卻鄉愿的為了安撫鋼鐵綠粉，當面洗臉高嘉瑜。張禹宣痛批賴清德這段話，才是「該少說的話」。

「民進黨流失的選票，是台下這些死忠長輩們，還是沒到場的年輕人？」張禹宣表示，黨內義和團式的炸鍋，只會讓中間選民越跑越遠，賴清德的起手式若是要擁抱鋼鐵綠粉，脫離社會現實，「2024？真的是想太多了」。

張禹宣認為，賴清德必須要思考，當與黨內取暖時，講出的「沒用的話該少說」、「不是事實的攻擊絕不容忍」，台下雖一片叫好，但傳遞到真實社會中，給中間選民與年輕人什麼樣的觀感與訊號？張禹宣認為，無法檢討真正的源頭蔡英文，也不該打自家小孩讓死忠仔出氣，同一批人馬，若是到隨機抽樣的年輕人場合，被噓的百分之百不是高嘉瑜也不是何志偉，而是賴清德。