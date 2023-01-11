新竹棒球場爭議不斷，近期更因挖到磚塊、電線等廢棄物引發討論，更被美媒《Ballpark Digest》批評草皮狀況極差，讓國民黨立委賴士葆痛批，這「真是丟臉丟到家了」。

新竹市長高虹安日前宣布，由於新竹棒球場缺失太多，短期內無法改善，因此將不爭取舉辦WBC熱身賽。對此，《Ballpark Digest》報導也引述高虹安相關貼文，並提到大聯盟代表庫克會勘時，發現草皮狀況極差（the turf in extremely poor condition），而排水不良與埋在土壤下的碎片正是原因。

針對該篇報導，特別是文中提到的草皮狀況極差，賴士葆昨（10）日在臉書發文，痛批被蔡英文極力誇讚的新竹棒球場，獲得這樣的評價，真是丟臉丟到家了。

許多網友也在該篇貼文留言，對此事發表評論，他們諷刺「真正讓世界看到臺灣」、「另類台灣之光」，也痛批「到底有幾次事件丟臉丟到國外去、太差勁了」、「是丟臉丟到美國去了」、「家醜外揚」。