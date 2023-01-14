民進黨立委高嘉瑜12日出席同黨籍副總統賴清德舉辦的「向黨員報告政見發表會」，卻遭到場黨員及支持者嗆聲「背骨」、「下台」，她的一言一行近日也成為話題焦點。臉書粉專《工程師看政治》對此則指出，高嘉瑜是還有半點良心沒錯，但明知上層很爛，卻努力救票，只會讓台灣政治更慘烈，他還用8字形容高嘉瑜「忠誠是我們的惡夢」。

工程師提到，高嘉瑜的炎上事件，場面頗難看，後來高說自己被震撼到，哽咽泛淚說自己是「愛黨方式不同」。他指出，「高沒有說錯，她確實很愛黨，她為了黨可以在議會做無邏輯質詢，還可以昧著事實，說北市府沒做疫調。」

他還表示，高嘉瑜為了黨試圖拉回萊豬政策，勸說上層停止阻擋疫苗與快篩；並在「失智列車」發動後，警告一屍五命；稅收超徴，高也沒有跟進蘇貞昌經濟成長的鬼話神說，這些都可視為避免黨繼續掉票的舉動。但工程師強調，事實上如果沒有高嘉瑜，這些話還是有別人會說，高的存在對某些淺綠選民而言，「是一個腦綠但還會檢討的代表，是還能站在黨那邊的理由。」

工程師接著陳述，遺憾民進黨已經宗教化，信徒不會懷疑教主，高嘉瑜既然說出反教義的實話，自然成為眾矢之的，但蔡英文仍能安坐深宮，林智堅、陳明通兩人也還在鬼扯。他認為，像高嘉瑜是這樣的立委是還有半點良心沒錯，但對我們來說仍是災難，「如今醜惡不堪的政局，高是推手之一，明知上層爛成一片，她還是努力救票，忠誠是我們的惡夢，高嘉瑜如果成功，政治災難只會一天比一天更慘烈。」