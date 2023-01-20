行政院長蘇貞昌18日說，「內閣改組已和總統討論過，明天就會公布結果。」但隔日劇情卻大轉彎，蘇在臉書表達已向總統請辭，但府方的說明卻未明確提「准辭」，蔡總統在臉書的回應只說農曆年期間將啟動內閣調整。這究竟是十八相送？還是欲去還留？民進黨愛說「有政府，請安心」，但內閣調整竟如此扭捏作態，不僅難讓國人安心過年，春節期間更像是無政府狀態。

九合一選舉民進黨慘敗，緊接著嘉義市長「延長賽」、北市立委補選都敗北，綠營內部早就磨刀霍霍對準內閣改組。蔡英文去年12月中旬召集高層會議表明，立法院會期結束就處理內閣。包括蘇貞昌、陳吉仲、薛瑞元到陳耀祥，蘇內閣早成了人民「討厭民進黨」的戰犯，但19日立院會期結束，說好的人事調整卻變了調，讓人好奇哪個環節出了錯。

人事劇本改寫有幾個可能：一、原訂新閣揆陳建仁反悔。陳現任中研院特聘研究員，終身職且月領4、50萬，一旦接閣揆再也回不去，何況閣揆已成蔡英文的「傀儡」，陳駕馭不了內閣也難擋立院派系，還可能成為「敗戰內閣」，得不償失。二、新閣員誰上誰下喬不攏。原版本是鄭文燦接副閣揆、林佳龍任總統府秘書長，但如今盛傳鄭、林對調，是否蘇請辭卻在背後指手畫腳就不知道了。三、再不濟就是蘇另有打算，請辭卻又華麗轉身。

敗選近兩個月內閣人事喬不攏，證明蔡蘇互不信任及嚴重的派系角力，以致出現農曆春節「政府缺位」的荒謬現象。新閣揆難產，閣員人事難定，顯示民進黨至今內部還在亂。賴清德主掌黨務後，蔡英文將更難面對2024大選了。