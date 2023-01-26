前副總統陳建仁確定接任新閣揆，內閣改組在即，新內閣人事傳得沸沸揚揚，對此，屏東縣長周春米力挺中央決策，認陳有專業、新內閣可助地方中央連結，但立委廖婉汝持觀望態度，並質疑新人事又淪為「敗選後轉戰手法」，令人詬病。

民進黨在去年九合一選舉大敗後，如何收復民心，大家都在看，內閣改組就是一項大指標，因此地方政壇也群起討論，當中險些失守的屏東縣特別有感，藍綠看法不一、各有褒貶。

同為執政黨，周春米大讚陳建仁有專業又溫暖人心，她說，在後疫情時代由陳領導會給人光明的方向，至於新內閣人選，她讚道，新成員都是長年以來在地方基層奮戰有成、備受肯定的首長，他們有豐富的地方經驗，到中央後可以做更好的連結。

同黨立委鍾佳濱也說，正副閣揆由陳建仁、鄭文燦接任，是信賴與圓融的組合，「大仁哥」給人溫暖的感覺是疫後經濟復甦最需要的首長特質，加上現今地方首長多為國民黨，民進黨需要身段柔軟的人才協助中央地方整合，此由鄭文燦擔任最適合不過。

但看在在野黨眼中，事情並非如此完美，國民黨屏東縣黨部主委、同時也是立委的廖婉汝指出，陳建仁確實有他的專業，但他太學者、政治敏感度不足，從他當過「無聲副總統」的經歷來看，他像是蔡英文為保2024大選而打的安全牌，成效如何要看首次備詢才會知道。

而新內閣的安排，廖婉汝說，初步看來，民進黨很努力培養新人，但苦於人選缺乏，來來去去就是那幾個，不免又淪為卸任或敗選後轉戰中央的手法，令人詬病。她不諱言，去年大選國民黨雖拿下多數縣市，但就國民黨的選票來看，並未提升太多，換言之，「討厭民進黨」才是關鍵，民進黨若故技重施只是重蹈覆轍。