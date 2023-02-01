民進黨去年九合一大選大敗，地方的檢討聲浪大，明年總統及立委大選馬上又要藍綠對決，立委王美惠今天受訪時說會爭取連任，嘉義市黨部主委黃露慧則保守說很多人勸進；國民黨不明朗，有女將透露會「審慎評估」。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，黨中央目前全力輔選南投立委補選，補選完後，才會研擬立委黨內初選機制，目前也還未有黨員同志表意參選。

被點名的藍軍市議員張秀華受訪時說，她每年都會在高鐵大道掛看板祝賀新春，不代表要選立委，但也有支持者勸進，她會審慎評估。

黃露慧是嘉義市議員，也是民進黨嘉義市黨部主委，她說，有很多民眾勸進她選立委，但才剛當選議員，現在沒有想這樣的想法，只想議員職務做好。

2020年嘉義市議員王美惠在民進黨立委初選民調扳倒時任立委李俊俋，更進而高票當選嘉義市立委，今天她受訪表態會爭取連任。

王美惠說，會照中央的初選機制走，爭取連任的機會，也相信鄉親有看到她的努力及打拚，為在台北問政，為地方爭取建設，有信心能獲得民眾繼續支持她。

但民進黨去年九合一選舉慘敗，賴清德到嘉義市發表參選黨主席政見會上，黨員要求改革聲浪四起，王美惠被點名有暗助藍軍之嫌，雖然王美惠再三澄清是義工性質的服務處主任徐文志個人行為，還有黃敏修議員在議長選舉前退黨、跑票，都讓綠營內鬨浮上檯面。

對此，王美惠說，民進黨要團結，內部的心結大家可以坐下來談，同志就應該「槍口要對外」，團結為地方、民進黨打拚，讓民進黨繼續向前走。

黃露慧也說，她感覺內部滿團結的，至於黃敏修議員的黨籍問題，是中央黨部的權責，地方黨部還沒有接到相關訊息。