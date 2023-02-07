因國民黨籍立委林奕華轉任台北市副市長，遺留下來的國會席次成為各界關注的焦點，同黨籍的台北市前議員羅智強就曾說過，自己2024有很高的機率挑戰該區立委。藍營另一名北市女議員鍾沛君今（7）日也表態，她將會朝著選大安區立委這個目標前進。

鍾沛君表態，將朝著大安區立委席次邁進。（圖／取自鍾沛君臉書）

鍾沛君在網路節目《誰來早餐》提到，林奕華去台北市政府服務，使得大安區出缺，自己身為大安、文山區議員，「會朝向選大安區立委這個方向努力」；她也強調，因過去助理、政治線記者、議員等資歷，自認為能做到在問政上「有理說理」。

至於為什麼會想選立委，鍾沛君強調，她每次在節目評論政策，都會講得義憤填膺、血壓爆升，但下了節目往往會發現，不滿政府的議題大部分是中央的監督職權。此外，她也在節目中發表了未來當上立委之後，絕對要做的兩件事，一是廢除NCC；二是針對黨產會、促轉會進行檢視，不讓它們剝奪檢調的權力。

台北市大安區立委席次目前已成兵家必爭之地，民進黨籍台北市議員簡舒培日前也在大安區掛上「國民黨、蔣萬安，還我大安區立委」的布條，遭外界視為「想選立委」。而國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今日也指出，「大安區國民黨優勢大，無論是羅智強、王欣儀或是鍾沛君來選都很好，就是要團結選出共主。」目前大同、士林區沒有人跳出來挑戰現任民進黨立委何志偉，她其實期待羅智強能出戰此區。