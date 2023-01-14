民進黨立委高嘉瑜12日參加副總統賴清德舉辦的「向黨員報告政見發表會」時，遭到現場綠營基層痛罵背骨、下台，她因此一度紅了眼眶。而曾被列入民進黨「11寇」的前立委沈富雄13日也在節目《少康戰情室》談到這件事，直言為高嘉瑜感到很不捨，他更指賴清德在現場說的話，讓人看清他是一個沒肩膀的人。

沈富雄表示，在民進黨說到背骨，他就是基層眼中的「背骨祖師」，「而昨天看到那個場面，看到高嘉瑜這個年輕的女性，竟然遭到兩次非常嚴重的心靈虐待，一個是林秉樞，還有一個就是這次」。他認為，從高嘉瑜近來呈現的樣子，「真的是屈服了，真的是認錯了，她已經是在求饒了」。

對於高嘉瑜的處境，沈富雄強調，她跟王世堅是不一樣的，因為王做議員就好，基礎打很穩就好，王不怕側翼、基層，可以高喊「Over my dead body」。他指出，高嘉瑜就沒這本事，「她應該曉得，她將來要在民進黨走下去，要靠民進黨提名，但她以後在大選裡頭，為民進黨贏得這席立委的難度將變得非常高。」

沈富雄看到高嘉瑜的情況也非常難過，直言如果他是高的阿公，現在看到「孫女被你們糟蹋到這種程度，絕對會非常的不捨」。他覺得高嘉瑜即使面對綠營基層攻擊也不該屈服、不該低頭，因為這樣等於是把自己原來做的，社會上會給妳鼓掌的做法通通都毀了。

針對賴清德在政見發表會的表現，沈富雄痛斥，從處理事情的態度，就可以看出賴沒有辦法應付這些基層，沒有肩膀、沒有骨頭、沒有智慧。他還指出賴昨天做的結論，「民意代表事情多做，沒用的話少說，沒有事實批判民進黨的話要嚴格紀律」，這段話根本就是在罵高並且討好基層，實在很沒有擔當。