雲林一名男子在去年間多次撥打110報案專線，處理自身與親戚的土地糾紛，由於他在11天內撥打21次報案電話讓警方很困擾，經由員警口頭告誡後，他仍頻繁撥打報案專線，警方依違反社會秩序維護法將他移送法辦。雲林地方法院北港簡易庭認為阿宏行為與「無故撥打」之規定不符裁定不罰。

男子阿宏（化名）在去年7月至8月間，無故撥打警察機關報案專線高達21次，報案內容多為重覆土地糾紛事件讓員警不堪其擾，警察便口頭告誡阿宏勿再撥打110報案專線，不料約莫12分鐘後阿宏又再度撥打110報案專線，警方認為阿宏此舉已妨害公務進行，將他依違反社會秩序維護法送辦。

根據判決書，阿宏在去年7月16日起至同年8月3日間，打了21次報案專線，在7月18當天甚至就打了5次。阿宏的報案事由多為其與家族親戚間有土地及地上物糾紛，或土地遭人堆置廢棄物、違禁品，另有催促員警儘速到場處理紛爭，及指稱他所屬的甘蔗園內甘蔗遭親戚偷折等，員警因多次接到相同報案不堪其擾，員警在8月3日晚上以口頭告誡勿再撥打110報案專線後，大概12分鐘後阿宏又再度撥打110報案專線，且隔日下午4點又再次報案，警方認為阿宏此舉已妨害公務進行，將他依法送辦。

法官認為員警到場瞭解確認結果，可見阿宏所指紛爭並非純屬子虛，因此與「無故撥打」之規定不符，也無從依社會秩序維護法之規定予以裁罰。最終裁定不罰。