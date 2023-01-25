春節連假遇上寒流來襲，氣溫直直落，桃園警分局2派出所連2日都發現老翁路倒，其中64歲張姓老翁甚至已經冷到尿失禁，員警連忙帶回派出所並通報社工，社會局長陳寶民也親自趕到派出所關懷，並協調機構收容，呼籲長輩注意頭頸部保暖。

張姓老翁在寒冬中失禁喊救命，警推輪椅助返派出所。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

73歲林姓老翁24日下午2點多要去桃園區中山路上的大賣場購物，獨自行走在斑馬線上，卻突然倒地，嚇壞一旁路人，桃園警察分局龍安派出所長楊孟竟與警員陳尚謙巡邏行經看見騷動，立即停車了解。

73歲患有少肌症的林姓老翁路倒，桃警助返家。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

林姓老翁意識清楚但全身無力，員警立即通報消防人員到場協助救護，經消防人員初步檢視，老先生娓娓道出罹患「少肌症」，因為身體無力的宿疾突發才會倒地，除了臉部有輕微擦傷，其他幸無大礙，老翁稍微休息後表示身體並無不適，婉拒就醫，但因他女兒行動不便無法前來，員警擔憂路途又生意外，護送老翁安全返家團圓，讓家屬感激不已。

73歲患有少肌症的林姓老翁路倒，桃警助返家。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

無獨有偶，64歲張姓老翁25日早上8點多被民眾發現倒臥在民權路上，頻頻低聲喊著：「救命」，景福派出所巡佐陳源坤及警員王建豪、洪慧靜接獲民眾報案，立即趕抵現場，老翁躺臥地上渾身發抖，已冷到失禁尿濕衣褲，員警立即用輪椅將其帶返所內，提供熱飲驅寒。

員警也同步通報桃園市政府社會局，社工馬上到所協助處理，獲悉張翁無家可歸，社會局長陳寶民極為重視，親自趕到派出所內關心，見老翁身體慢慢恢復後，指示協調由相關機構收容，避免他流落街頭。

警方呼籲民眾注意保暖，特別是有慢性病、高血壓、三高族群和年長者，可戴帽子、圍巾等加強頭頸部保暖，避免冷風直灌。

73歲患有少肌症的林姓老翁路倒，桃警助返家。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

社會局已啟動低溫關懷機制，陳寶民表示，為關懷桃園街友，特別安排南、北區2個街友外展服務中心指派社工人員，加強辦理列冊街友關懷訪視，發放暖暖包、禦寒衣物及防疫物資等，關懷街友身體狀況，並勸導有意願避寒的街友安排至臨時處所，如有避寒需求街友可前往南、北區街友外展服務中心求助。

社會局也呼籲市民，如發現市場、車站、公園、地下道、土地公廟等地露宿的街友，可協助勸導前往南、北區外展中心避寒，或通報街友外展服務中心專線03-3395900(北區)、03-4353735 (南區)、社會局專線03-3350628或撥打1999，以利提供社工訪視、短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等綜合性服務，讓街友在寒冬中感受到社會的溫暖。