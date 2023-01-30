北市內湖李姓男子與公司女同事交往，2021年1月兩人分手，但李男仍「勾勾纏」，持續傳送訊息給女同事希望能見面，去年6月起，連續12次到女同事住處附近盯梢守候，案經女同事報警，員警依「跟蹤騷擾通報表」告誡李男，檢察官依違反《跟蹤騷擾防制法》起訴。

46歲李男前年與35歲女同事分手，他仍企圖挽回，多次傳送訊息，希望女同事能回心轉意，但女同事表示絕不可能復合，李男遂於去年6月20日起，早上、傍晚，女同事要上班出門、返家之際，在女同事住家守候，讓她不堪其擾。

女同事去年10月13日下班返家，晚上8點多，看到李男站在住處門口守候，她因心生畏怖，直接報警處理，員警到場後得知之前已經多次騷擾，依法開出告誡書，而女同事則因害怕，心理遭受折磨，更前往醫院心理諮商，證明有身心受創。

起訴書指出，李男多次跟蹤擾擾女同事，足以影響女同事日常及社會活動，依法可處1年以下有期徒刑。