基隆一名王姓男子經常嘲諷女同事小花（化名），不僅在小花耳邊碎念，「你雙眼皮是真的還是假的」、「你是不是跟客戶、同事或老闆怎麼樣（有一腿），為什麼客戶對你這麼好等」等語，還會辱罵小花髒話，慘被提告求償。基隆地院審結，判王男要賠償5萬元。可上訴。

判決書指出，小花主張與王男為前同事，2020年4月至7月間，王男數度對她言語侮辱，包括，「你雙眼皮是真的還假的」、「你是不是跟客戶、同事或老闆怎麼樣（有一腿），為什麼客戶對你這麼好、同事把客戶讓給你、老闆讓你繼續做」、「你耳朵後面有一顆痣」等語，讓她備感騷擾。

小花指出，此外同年8月間，王男還三度辱罵她三字經，或朝她丟馬克杯，都讓她深感驚嚇，承受巨大精神痛苦，認為王男侵害她的人格權情節重大，依法求償18萬元精神撫慰金。

基隆地院審結，法官認為王男對小花貼身耳語，以言語暗示小花與客戶、老闆存在不正當的男女關係，明顯存在「性別暗示」，並逾越一般同事的互動，導致小花產生不舒服與被冒犯的主觀感受，的確屬於有敵意的冒犯行性騷擾，酌情後，判王男要賠償5萬元為適當。可上訴。