民進黨籍基隆市議員張之豪日前在臉書爆料，指基隆市長謝國樑上任後，便以一紙公文要求市府各局處單位汰除15％約聘僱及臨時人力，遭質疑是為安插親信。基隆市政府發言人余治明28日下午表示，這次的人事檢討是延續林市府11月底開始的考核，並非額外新增的「裁員令」。

基隆市議員張之豪表示，謝國樑上任後便要求各局處在29日下午3點前，提出汰除15％檢討名單，張之豪指出，簡單說就是要大裁員。張之豪指出，基隆市府的「年終考核」，是指「11月底」，不是「12月底」。但謝國樑上任後，卻要求市府各局處在3天內交出汰除名單，張之豪認為謝市府是「餓很久，要大裁員，分官封爵」。

余治明指出，由於部分議員對基隆市府汰換約聘僱人員作業流程有錯誤理解，特地召開記者會說明。他指出，市府各單位每年11月都會辦理初步考核工作，但最終結果則是在12月出爐，這是長年以來行之有年的做法。

但部分基隆市議員認為年度考核在11月底前就已經完成，並且認定謝國樑上任後，便針對先前已經定案的人事外，「額外」要求汰除15％的約聘雇人員。所以才傳出謝市府為安插自己人而開鍘的流言。

基隆市人事處指出，基隆市府約聘僱及臨時人員，每年均依「基隆市政府暨所屬機關學校聘僱人員年終考核暨待遇調整處理原則」及「基隆市政府暨所屬機關臨時人員年終考核暨待遇調整處理原則」等規定辦理；依上開規定，考核約聘僱及臨時人員當年度任職期間之服務成績，並訂有檢討汰除之比例，惟沒有強制執行，108到110年皆為15％，111年目前規定比例，亦循往例訂定15％。