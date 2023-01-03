香港《南華早報》引述大陸軍媒的一篇特稿報導說，雖然共軍近年來在研發尖端武器方面取得長足的進步，但是由於操作高科技武器人員的訓練跟不上，因此出現「裝備等人」的怪象，導致許多尖端武器一時無法發揮出最大的潛力。而這種情況在共軍海軍中最為明顯。

大陸中央軍委機關報《解放軍報》上月26日刊出一篇有關共軍北部戰區海軍飛彈護衛艦「張掖艦」副艦長王玉冰如何克服重重困難，經歷多次無法完成考核的挫折之後，最終通過考核，成為艦長的報導。

據報導，王玉冰由於艦艇進廠駐修和任務衝突，一直未能完成由副艦長升任艦長的考核。報導說，由於「新型艦艇不斷列裝下水，老型艦艇陸續退役」，該支隊「裝備等人」的問題逐步顯現。

《解放軍報》報導指出，新型艦艇的「指揮員」和「關鍵號手」等訓練難以系統組織，因此無法考核，這也是王玉冰一直無法通過考核的一個重要原因。

報導說，為了提供訓練資源使用效率，補足人才建設缺口，該支隊按照「誰需要誰上艦」的原則，交叉安排各艦艇艦長、副艦長登艦協同訓練，實現艦艇與人力成本運用最佳化，達到「一艦出海，多艦受益」的效果。此舉也讓王玉冰成功通過考核，由副艦長升為艦長。

《南華早報》指出，這篇報導本來是為了讚揚共軍如何克服困難，以低成本快速培訓高科技官兵的成功範例，但是卻十分罕見地讓外界一睹共軍在裝備快速現代化之時，人員訓練跟不上節奏的窘狀。

據《解放軍報》報導，共軍海軍中一些官兵因為來不及訓練，導致升遷受到延誤。上海軍事問題專家倪樂雄指出，大陸海軍現代化的武器裝備需要官兵具備更高的操作技巧，由於共軍近年來迅速推動現代化，因此人才與訓練跟不上也是一種自然現象。