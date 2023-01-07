總統蔡英文6日在YOUTUBE頻道上傳以「模擬戰場實景，直擊無人機監偵訓練畫面」為標題的影片，截至今日九點，觀看次數僅4千多次。著名網紅「鬼才阿水Awater」對此感嘆直呼蔡英文的頻道失去媒體話語權，他認為，現在民進黨幾乎都是立委高嘉瑜以及北市議員王世堅之流的人的言論被報導，「你覺得你真正想傳達的價值觀能被聽見？」他也喊話民進黨自求多福。

「鬼才阿水Awater」昨日在臉書指出，總統蔡英文YOUTUBE頻道上傳一支製作精美的影片，內容提到面對威權主義的擴張，我們都要能夠有保衛自己的能力等等，這本應該是很好的政策宣導的機會，透過總統蔡英文的影響力讓國人更關注兵役相關問題。然而，點閱率卻讓「鬼才阿水Awater」直呼他粉專流量都能遠遠比蔡高，如果沒有支持者的自發性分享，甚至參與討論曝光，這些議題跟內容能被多少人看見？

「鬼才阿水Awater」表示，一個政黨從黨內到府內都有發言人，但是幾乎都是高嘉瑜、王世堅之流的人的言論被報導，真正想傳達的價值觀能被聽見？「這也難怪至今連一個『超徵』都解釋不清楚，畢竟像高嘉瑜這種身處財政委員會的人都好意思在媒體上放話『行政疏失』，民進黨當然被當沙包打」。

「鬼才阿水Awater」呼籲民進黨真的要自求多福，因為現在面臨的困境不只是外患，還有嚴重的內憂。