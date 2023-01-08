在服役 39 年後，智利空軍(FACh)的C-101「艾凡羅噴射」(Aviojet)教練機退出現役，未來的訓練任務全部都以A-29B「 超級巨嘴鳥」(Super Tucano) 渦輪螺旋槳教練機來進行。智利空軍表示，A-29的數位式先進系統，足以讓學員學習飛行，並過渡到F-16戰機上。

航空百科新聞(AirdataNews)報導，上周二，智利空軍舉行了A-36「戰帥式」(Toqui)噴射機的退役儀式，結束39年的服役歲月。A-36「戰帥式」，是智利為C-101噴射機所取的本土名稱，智利空軍總共有35架。

智利空軍表示，戰帥教練機總飛行時間超過 4萬小時，培訓了 260多名 F-5和 F-16 戰鬥機的飛行員。

隨著 A-36 的退役，智利空軍未來將以巴西航空工業的 A-29B 超級巨嘴鳥螺旋槳飛機來擔任訓練任務，這意味著智利空軍未來的新晉學員，將省略掉高級噴射教練機這一過程。

未來一段時間，智利空軍只有A-29大嘴鳥教練機。(圖/菲律賓空軍)

智利空軍指揮官西馮德斯(Rodrigo Cifuentes)表示，我們已是最後一個使用該型噴射機的單位，因此維修變得越來越困難而且昂貴。另外，它的飛控系統已經過時，無法有效擔任噴射戰機的前期訓練工作。而A-29B超級大嘴鳥有更先進的飛控系統，能夠幾乎沒門檻的過渡到 F-16的操作上。

C-101艾凡羅噴射教練機，是西班牙航空技術公司(CASA)在1975年生產的噴射機，得到美國諾斯洛普公司Northrop )的協助設計；同一時期，諾斯洛普公司也支援我們航發中心研製AT-3自強號，因此兩種噴射機在外型上頗為相似，差別在C-101是單引擎，而AT-3是雙引擎。另外C-101與AT-3都採用漢尼威(Honeywell )TFE-731渦扇引擎，內在也有相似之處，可以說，C-101是AT-3的「遠房親戚」。

C-101總共生產了166架，西班牙自己操作80 多架，其餘的用戶是洪都拉斯、約旦，以及智利。

空巴集團研發中的AFJT高級噴射教練機。(圖/Airbus)

西班牙的C-101已在陸續退役中，需要新的教練機接替。2020 年，歐洲空中巴士集團展示了AFJT（空中巴士未來噴射教練機）計劃的方案草圖， 西班牙CASA公司已確定參與。