國軍爆共諜案件！從空軍退役的劉姓上校為主嫌，總共吸收現役孫姓中校、劉姓少校等6名海、空現役軍官，劉男利用現役軍官刺探國安資料，再利用空殼公司給予現役軍官3至10萬元不等的報酬。高雄高分檢認為劉男等7人觸犯違反國家機密保護法等罪嫌，聲請法院羈押劉姓、孫姓、龔姓等4人獲准，其餘3人則以10萬至20萬元交保。

劉男2013年從空軍退伍後，前往大陸經商，期間被大陸情治單位吸收，要他返台發展組織並刺探國安資訊，同時開設空殼公司掩護非法支付報酬。

調查局國安站接獲情資後起手調查，發現組織已發展長達8年，只要成功獲得國安情資，對方就會給予20至70萬元的報酬，而劉男會根據現役軍人所提供情資的重要性，利用空殼公司，給予3至10萬元不等的報酬。

高雄高分檢接獲情報後，3日搜索劉男等人住處、公司，帶回劉男等7為共犯深入追查，承辦檢察官4日凌晨偵訊，認定劉男等4人已交付軍機資料給大陸，聲請法院羈押禁見獲准，至於鄧姓少校等3人因還在刺探階段，准予10萬至20萬元交保。