國民黨台北市新科議員林杏兒遭人檢舉涉及賄選，被指是幕後操盤的國民黨前中常委蕭景田，士林地院更裁後，讓他以1500萬元及限制住居、出境出海，並禁止被告與共犯、里長、里長候選人接觸交談，檢不服提抗告遭駁回確定。

檢察官提抗告指出，蕭男對交款情節交代不清，且與部分里長候選人供詞不符，有續查相關人士之必要。加以他前任政黨中常委及區黨部主委，且經多位里長稱為「長官」，可見其仍有實質影響力，而有勾串滅證之可能，此等危險非具保所能除去。

檢方主張，蕭在檢調搜索時翻牆逃亡，顯有畏罪逃亡之高度可能，士院裁定既認被告並無勾串滅證情形，卻又禁止被告與本案相關共犯、里長、里長候選人接觸、交談，所為之禁止處分顯然互有矛盾。

但高院認為蕭男翻牆逃亡數日後自行到案，審酌其經歷及生活經濟重心均在我國等事實，士院裁定讓蕭以1500萬元交保並限制住居及出境出海，以此防免被告逃亡，並無不當，且裁定理由沒有矛盾，蕭男如果違反命令，仍得成為羈押被告併予禁見之事由。