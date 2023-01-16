國民黨台北市議員王鴻薇當選立委，接棒台北市長蔣萬安遺缺，即將在今日下午宣誓就職。台北市議會國民黨團上午舉辦歡送會，王鴻薇致詞時激動哽咽，感謝16年來與議員並肩作戰，並提起自己質詢不到行政院長蘇貞昌，稱蘇應很快下台，「雖然他現在做垂死掙扎」，而自己下個會期會進入戰鬥位子。

今天議會國民黨團舉辦歡送會，黨團書記長秦慧珠、議長戴錫欽、台北市黨部主委黃呂錦茹、議員陳重文、李柏毅、汪志冰、應曉薇、林杏兒、陳炳甫、詹為元、吳志剛、柳采葳都出席，北市府工務局長黃一平、環保局長吳盛忠也現身祝福。

王鴻薇致詞時一度哽咽，情緒難以平復，她說，自己做了16年的議員，百感交集，非常感謝議會同仁16年來並肩作戰，有好多重要法案、政策，在黨團團結一致之下推動，最明顯的就是重陽敬老金政策。

她表示，立法院本來應該在上周會期結束，但是因為還稅於民特別條例還在立法院要做朝野協商，所以在短短的幾天，應該在19日結束前，只剩朝野協商，還有總預算最後的協商，由所有政黨幹部來簽名。

王鴻薇說，據她了解已經沒有總質詢，自己也質詢不到蘇貞昌，「但是我預期可能他應該很快下台，雖然他現在做垂死掙扎」，這段時間會用見習的態度，因為主要做特別條例協商，過年後下個會期會做充分準備，進入戰鬥位子，這部分一定會做；另外，還有很多選民服務，要請議員同仁一起來協助她。

對於有不少議員缺席，王鴻薇受訪時表示，因為現在休會期間，有一些議員可能人在國外，且過年前事情非常多，自己有感受到議員們對她的支持，在選前議員都當她的分身，這大概是過去大家很少看到的狀況，選後書記長、議長主動提到說希望做歡送會，她已經覺得非常感動，未來還要大力仰賴各位議員，有很多選民服務要跟議員合作。