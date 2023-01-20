民進黨台北市議員何孟樺、林延鳳18日指控，收到市長蔣萬安所贈、印有其全家福合照的新年禮盒，批評蔣以台灣燈會名義夾帶自我宣傳的新年賀卡。國民黨台北市議員游淑慧則點名同選區的何，狠酸她充分展現了身為新手議員又不用功的可怕，無所不用其極想搶聲量，卻沒想想民進黨其他資深議員怎都沒吭聲？這樣的表現「只是貽笑大方」。

游淑慧昨（19）日在臉書發文表示，同樣身為台北市港湖區的民代，真心希望何孟樺可以先透過「索資」來查證，就可以知道蔣萬安的全家福賀卡是自費印刷。游更諷刺道，新手議員又不用功的可怕，就是無所不用其極想搶聲量，卻沒看到民進黨其他資深議員都沒吭聲？

針對蔣萬安被指控花公帑宣傳全家，游淑慧連喊三次強調，蔣是「自費」的，並質疑蔡英文的貓狗賀卡可以？蘇貞昌的放閃賀卡可以？何況蘇與夫人的賀卡上，一元公帑硬幣還直接赤裸裸黏在上面，而蔣自費的家人賀卡卻成大罪？

游淑慧強調，用這個標準來看，蔡英文才是用公帑養小編和美編。至於要罵宮廷文化，蘇貞昌這樣講「崇禎英皇」好嗎？這樣是暗酸「蘇崇煥」嗎？游痛批，民進黨議員若繼續這樣表現，只是貽笑大方。