侯友宜去年底高票連任新北市長，為目前藍營最強諸侯，也是國民黨問鼎2024最熱門的人選。對此，國民黨智庫執行長柯志恩今（16）日就表示，「國民黨年後會提出非常透明且符合大家需求的初選機制，誰贏就提名誰，當今最重要的就是團結，而任何人都可以參與民調初選，只要誰勝出大家就應該齊力團結支持那個人」，引發討論。

根據《中評社》的報導指出，對於2024年的總統大選，柯志恩認為，國民黨年後會提出非常透明且符合大家需求的初選機制，誰贏就提名誰，當今最重要的就是團結。同時柯志恩也分析「侯盧配」、「侯郭配」、「侯朱配」這些組合都不太可能，柯志恩直言，現在國民黨主席朱立倫不斷喊話要團結，在年後的黨內初選機制明瞭後，「誰出來就是誰，我覺得朱立倫可以做到這點」。

至於朱立倫是否會想參選2024，柯志恩坦言，「朱立倫當然可以把他的名字放在初選名單中」，更接著表示，如果未來統計的民調出爐，最強是他當然沒問題，但如果是侯友宜，加上他個人意願也強，「那就是他」，柯志恩強調，初選是一翻兩瞪眼的機制，不是誰想要選就可以。