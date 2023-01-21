立法院新會期2月1日報到，將轉任台北市副市長的國民黨立委林奕華何時去職受關注。林受訪表示，會再跟國民黨團討論，盼讓市府新職與立院工作取得平衡。國民黨團下會期書記長謝衣鳯則直言，希望時間點在新會期召委選舉結束後。

謝衣鳯粗估，依慣例下會期開議應在3月初，但因現在還有還稅於民特別條例草案待闖關，若朝野有共識，或許可能提前至2月底。國民黨團總召曾銘宗則說，後續尊重林奕華規畫與考慮，目前還未與林具體討論。

林奕華表示，她在立法院是黨團成員，之後雖要到台北市政府協助市長蔣萬安，但希望兩邊意見要一起達到最好狀況，辭職日期要看立院這邊工作狀況，2月1日要不要報到、立委去職時間，都會再跟黨團討論、決定。

謝衣鳯表示，國民黨團能否在8常設委員會都拿下召委席次，是國民黨團下會期開議最重要的事，但立法院下會期開議時，南投縣第二選區立委補選人選應還沒就任，等於相比去年會期國民黨團確定少1席立委（當選南投縣長的許淑華）。

謝衣鳯說，林奕華在立委公餘仍可協助處理台北市政，希望能在下會期召委選舉後再離開立法院就任台北市副市長；蔣萬安過去也是黨團一份子，對黨團有感情，未來台北市政府很多施政也要立法院協助，林去職時間抉擇就是重要合作契機。

現任黨團書記長李德維也坦言，國民黨目前席次數能勉強有機會在8個常設委員會中都取得1席召委，林奕華若提前去職，就可能讓某個委員會失守，雖也可尋求其他在野黨團合作突破，但林若願幫黨團這一把，當然最好。

國民黨團人士說，今年是大選年，立法院能否在8常設委員會都有召委，影響不只是立院議事攻防，還牽涉選戰抗衡布局，目前黨團席次數勉強可達標，少1席真的差很多。