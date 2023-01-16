國民黨團召開記者會。（國民黨團提供）

立法院今將審查「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，國民黨團今上午召開記者會，要求行政院3800億特別預算中包括1000億的加強社會韌性等項目不宜空白授權，除發放現金的預算外，必須交付委員會審議，呼籲朝野各黨團支持國民黨版，盡速將普發現金特別條例逕付二讀，趕在過年前發放現金。

國民黨團總召曾銘宗表示，行政院上星期四才通過3800億「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，動作很慢。其中挹注勞健保基金及台電等1000多億，加強經濟及社會韌性1000億，普發現金1100億，還保留400億，要立法院空白授權。

曾銘宗表示，行政院昨天說普發6000元的預算案已經編好了，只是不送出來，立法院通過特別條例就送出；但假設按照國民黨的提案和時程，條例趕快送來，現在預算就可以送了，早在年前就可以發現金，現在包括3800億預算，綁架全民發現金。

曾銘宗說，國民黨提出兩項要求，人民納稅錢要花在刀口上，3800億特別預算包括1000億的加強社會韌性等項目不宜空白授權，國民黨主張要交付委員會審議；國民黨版只有發放現金相對單純，朝野協商將強力要求國民黨版逕付二讀，盡速完成立法，請行政院就普發現金的預算趕快送來，在年前發現金。

國民黨團首席副書記長謝衣鳯則指，行政院提出3800億「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」裡，與國民黨團版本相比較，多出社會、經濟韌性的部分，但目前經濟情勢還在變化，未來哪個部分會面臨高度風險？謝衣鳯說，如果要在過年前發放現金，國民黨團在朝野協商上，應該要將國民黨版本的「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」逕付二讀，希望朝野能共同來合作。

國民黨立委林思銘說，國民黨的版本合情合理又合法，民進黨政府應該將該案逕付二讀，在過年前通過，盡速發放 。國民黨立委洪孟楷批，任何政黨意圖用其他方式延宕通過方現今的特別條例，就是不想讓台灣人民過好年，國民黨團予以嚴厲譴責。

國民黨立委吳怡玎表示，民進黨說國民黨綁架總預算，但她必須說，2007年總預算到了6月15日才通過，完全不影響政府運作；此外，國民黨主張農曆年前優先普發現金，其實只是要全民能安心過個好年，國民黨提出如此簡單的版本，若能逕付二讀，年前就能在立院通過，讓人民心安，知道這筆錢很快會進口袋。