英國國防部(MOD)剛剛給予艾拉力斯飛機公司(AERALIS)一份合約，由他們開發新的輕型噴射機，做為紅箭飛行表演隊(Red Arrows)的新一代機種。目前紅箭小組操作的是著名的鷹式噴射機(Hawk Jet)，該機已經服役超過40年了，已到了世代交替的時候。

有趣的工程(Interestingeng Ineering)報導，這項合約價值達到1088萬美元，英國國防部有意維持本土航空工業的開發能量，其中包括數位資訊的即時傳遞，這對新一代戰機的的開發也是必備的。

艾拉力斯研發的噴射機。(圖/AERALIS)

英國的航太工業在1960~1970年代曾經享譽國際，1976年，由BAe公司設計的鷹式噴射教練機相當暢銷，除英國以外，還有美國海軍、加拿大等十幾個使用單位，總生產量超過1000架。1979年，紅箭小組選用鷹式噴射機做為表演飛機，表現了獨特的力與美。

歲月如梭，鷹式噴射機已在紅箭小組服役超過40年，大約在2030年代就到設計壽期，已需要物色新的接替者。一種看法認為，可以採用現役的戰鬥機，比如F-35，或是颱風戰機。但是英國沒有多餘的作戰飛機撥給表演隊使用，而且一線戰機的操作成本太高，因此英國國防部仍然希望採用次音速的小型噴射教練機。

在這個時候，艾拉力斯飛機公司所設計的噴射機，就顯得相當合適。該公司開發了數位化電腦製程系統，能夠在電腦裡完成設計、開發、模擬風洞的過程，從而在更短的時間內，以更低的成本開發輕型軍用噴射機。

英國國防部對該公司的表現大為讚賞，將邀請艾拉力斯公司參與其他開發工作，包括英國的下一代主力戰機。

從艾拉力斯公司的官網來看，新的噴射機外型上與鷹式有些相似，但是機翼、尾翼和引擎艙的設計有所不同。

詹氏防衛網( Jane’s Defense )預計，未來3年英國的國防開支，將大約是GDP的1.9%， 2023年585 億美元、2024 年587億美元，同時要經營暴風雨戰機(Tempest )和紅箭後續機的開發，需要更有效率的設計與生產方式。

消息人士稱：「這是英國工程技術的一項挑戰，如何能夠在預算有限的情況下，開發具有成本效益的飛機，這也是確保英國航太事業繼續在全球舞台上活躍，必須且重要的投資。」