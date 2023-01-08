好不容易迎回威金斯、伊戈達拉兩人回歸的勇士，卻在8日賽前突然宣告原本被列在先發名單的「浪花弟」克雷湯普生左膝痠痛缺陣，面對去年狀元班凱羅領軍的魔術，勇士最後以101比115苦吞2連敗，目前20勝20敗，排名落到跟拓荒者、太陽並列西區第7。

威金斯才剛開賽就投進三分球宣告回歸，卻僅打了4分多鐘就下場休息，反而是替補前鋒蘭姆火力全開，連續投進4顆三分球，更在首節包辦14分，不過魔術也有班凱羅飆分，上半場打完，魔術62比59領先，蘭姆半場22分，班凱羅則拿19分。

來到下半場，班凱羅跟法蘭茲華格納、富爾茲、溫戴爾卡特等人攜手飆分，逐漸擴大領先優勢到18分，反觀勇士進攻毫無章法，還不斷出現失誤，根本沒辦法把落後差距縮小，打到最後2分11秒，勇士總教練科爾就換下所有主力提前認輸。

班凱羅替魔術貢獻全隊最高25分，外加5籃板、3助攻，法蘭茲華格納也拿24分，富爾茲與柯爾安森尼各拿16分，溫戴爾卡特13分、10籃板，勇士以蘭姆26分最高，普爾21分、6助攻與4籃板，迪文森佐15分、8籃板，威金斯復出拿下12分。