勇士後衛傑若米投籃遭阻擋。（美聯社資料照）

This officially is "The Anthony Lamb Game" pic.twitter.com/NL37RTgGvj — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 8, 2023

衛冕軍勇士的第15人名額還空著，本季又同時出現兩位雙向合約的好手，小前鋒蘭姆（Anthony Lamb）、得分後衛傑若米（Ty Jerome）。蘭姆前一戰對魔術砍下26分，儘管勇士沒贏下比賽，總教練科爾（Steve Kerr）仍對蘭姆讚譽有加。傑若米則是投籃命中率49%、外線命中率38%、罰球命中率96%，防守表現也獲得隊友肯定。

總教練科爾在練球時告訴媒體說：「這是我們在不久的將來必須做出的決定。」根據雙向合約的規定，球員出現在登錄名單的上限是50場，無論該場比賽有沒有上陣都照算。例如傑若米本季有幾場是DNP（未上場），仍要算進登錄總和，他目前登錄27場，蘭姆32場。勇士還剩下差不多一半的例行賽（42場），所以一定是不夠用的。

雙向合約的球員不能打季後賽，兩位好手的階段性任務就是幫忙度過主將柯瑞（Stephen Curry）養傷的期間。美媒NBC認為放棄這兩人未免可惜，而且柯瑞挺喜歡傑若米。柯瑞說：「我跟傑若米交過手（傑若米以前在雷霆），他有很高的籃球智商，他只是在尋找一個加入強隊的機會。」

科爾說：「我們會想辦法，有幾場比賽我不會叫上這些人。」隨著勇士傷兵歸隊，第15個空缺可能留待買斷市場再填補，或是繼續空著來節省薪資。