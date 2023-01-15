黃子佼主持功力有目共睹，他感謝各方厚愛，出道35年還能有舞台。（黃子佼提供）

黃子佼（右）、Lulu去年憑著《婚禮歌手》抱走金鐘獎綜藝節目主持人獎。（粘耿豪攝）

黃子佼去年5月迎來寶貝女兒「玉米」，笑稱事業風生水起，代言滿滿。（摘自臉書）

黃子佼2022年與徒弟Lulu一同奪下金鐘「綜藝節目主持人獎」，主持功力備獲肯定。受封為「尾牙主持人首選」的他，今（15日）與Lulu合體主持企業尾牙，透露目前尾牙加春酒共接10場，據悉因時間長度、城市不同，黃子佼的尾牙酬勞均價約30萬，若洽談中的4場也成功接下，14場粗估進帳約420萬，他笑說：「金鐘加持跟玉米助攻！」

50歲的黃子佼去年5月迎來寶貝女兒「玉米」，他說這一年因女兒帶財，讓他接獲許多代言，有2場跟代言品牌打對台，只好忍痛推掉，這是跟以往不同、比較尷尬的地方。由於人氣太旺，除了與同性質代言廠商無緣外，撞期、臨時取消等狀況加一加，少接28場之多，等於少賺約840萬，黃子佼坦言：「真的很無奈。」

他也觀察到後疫情時代的尾牙氣氛有些改變，但感觸最深的是：「我老了。」黃子佼上周連2天主持尾牙，驚訝表演嘉賓全比他年輕，「他們大概都出道5、6年，我的資歷跟輩份跟他們已差了1、2代了，以前可能還有些資深藝人扛著，這是讓我覺得比較大的改變。」

他感嘆認為大老闆們都想照顧年輕員工的喜好，「那種感受好像是我去服務老闆，歌手去服務員工，大家各司其職，感觸很深。」但他仍感謝各方厚愛，自嘲已是某個世代的資深藝人，「（出道）35年還能有這些舞台，必須珍惜。」

而黃子佼的演藝事業曾跌落谷底，人生也陷入低潮，他說約莫10年前、2012年慢慢從谷底翻身，才開始有機會接到尾牙，疫情前是他人生中尾牙、春酒的巔峰，多達22場，甚至數字還可能再往上衝，「沒想到碰到疫情，一切都是命運啊」，但也經過疫情的洗禮，他認為平安、健康最重要。

而他跟Lulu之前有多次合作尾牙的經驗，直言師徒兩人默契絕佳，他笑說真的是要一個眼神就能知道彼此需求，那主持節目跟尾牙的心情有所不同嗎？他說錄影壓力很大，得在意節目的哏，做尾牙則需傳達出公司意念，但不用考慮到收視率，「所以各有利弊啦。」