除夕腳步越來越近，永慶房產集團全台尾牙串聯由竹苗地區壓軸登場，有巢氏房屋竹苗區經管會、永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會、台慶不動產竹苗區經管會分別在1/16、1/17、1/18盛大舉辦尾牙宴，總計席開240桌，祭出上千個獎項讓同仁抽獎，表演節目則有黃美珍、高爾宣、葉瑋庭、卓文萱等歌手精彩獻聲，犒賞同仁一整年的辛勞。

永慶房產集團2022年再創好績效，持續稱霸台灣房仲第一品牌，永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶加盟四品牌在竹苗區早已是領導品牌，以深植人心的「誠實形象」獲高度肯定，成就傑出績效，吸引眾多志同道合的店東長和夥伴的加入，去年新展店數達30間店，新加入的夥伴也直逼450位，其中永義房屋新展店就多達15家，帶動區域店數市占突破6成；而永慶加盟的關鍵優勢「跨品牌深度聯賣」，大幅提高成交機率、推升業績，去年店總業績破1億的加盟店，竹苗區就有6間店，無畏市場反轉，穩健前行！

值得一提的是，從其他房仲品牌轉招加入的夥伴，其事業版圖也在永慶加盟總部全力支援下陸續完成。根據統計，永慶加盟四品牌竹苗區加盟店的經營團隊中，有信義房屋資歷的多達16間店，2022年單店平均業績高達4,500萬元！而有自營品牌、東森房屋和中信房屋背景的加盟店東長，總計也超過40店，其單店平均業績也都突破2,800萬元，凸顯了永慶房產集團擁有的「最強創業平台」，甚至已經超越直營體系的環境。

有巢氏房屋竹苗區尾牙準備精彩表演節目及100多個獎項，最大獎為10萬現金紅包。（圖片來源/ 永慶房產集團）

1/16有巢氏房屋尾牙：羅美玲、黃美珍獻唱 最大獎10萬紅包

竹苗區有巢氏房屋於1/16舉辦尾牙，地點選在新竹華麗風采宴會館，席開40桌，有巢氏房屋竹苗區經管會會長張汯翰說，受疫情影響多年，今年終於恢復舉辦實體尾牙，經管會特別準備精彩節目、超過一百多個豐富獎項、10萬元現金紅包等，慰勞同仁一年來的辛勞，也期盼為2023年帶來「鴻兔大展」的氣勢。

當天晚宴由棒棒堂出道的Terry江振愷接下主持棒，演出歌手包含以〈愛一直閃亮〉一曲紅遍大街小巷的原住民歌手羅美玲，主秀則是「星光二班」出生的搖滾創作歌手黃美珍，兩人分別帶來多首經典歌曲，讓台下同仁大飽耳福，另外還有HIGH STAR樂團帶來熱歌勁舞，讓整場宴席毫無冷場。

竹北市長鄭朝方(圖中)也親臨永慶不動產暨永義房屋尾牙祝賀，圖右為晚會主持人沈玉琳。（圖片來源/ 永慶房產集團）

1/17永慶暨永義尾牙：720個獎大方送 沈玉琳、卓文萱、高爾宣接力演出

永慶不動產暨永義房屋竹苗區聯合尾牙盛宴則在昨晚(1/17)席開130桌，於港南艾茉爾宴會館熱鬧展開。永慶不動產竹苗區經管會會長黃煜均表示，為慶祝2022年的佳績，今年現場表演嘉賓都大有來頭，首先由九天戰鼓打頭陣，以震撼人心的鼓樂聲象徵了今年勢必旗開得勝，接著由「威廉沈」沈玉琳妙語如珠開場，讓現場笑聲不斷；「音樂甜心」卓文萱則以她清新甜美的歌聲，陪伴同仁度過美好夜晚；主秀則由高人氣的饒舌歌手高爾宣嗨唱4首歌，讓台下來賓紛紛衝進前場搖滾區，為全場帶來高潮。

除了精采表演節目之外，永慶不動產竹苗區經管會也準備了720個現金獎、總獎金逼近百萬元，中獎機率超過5成，就是要讓所有同仁都能盡興同歡，期盼明年再創高峰。

永慶不動產暨永義房屋竹苗區尾牙請到卓文萱獻唱，與現場同仁一起同歡。（圖片來源/ 永慶房產集團）

1/18台慶不動產尾牙：陳大天模仿秀、葉瑋庭熱唱 嗨翻新竹夜

永慶加盟尾牙最後登場的是台慶不動產竹苗區的尾牙宴，將在今晚(1/18)舉辦，地點選在新竹知名的芙洛麗大飯店，席開76桌，表演項目由陳大天、葉瑋庭、One Band玩樂團及High Star Girls擔綱演出。陳大天除了肩負主持人工作，還將帶來逗趣精彩的模仿秀，精彩可期；星光幫歌手葉瑋庭能動能靜，屆時將用她渾厚嘹亮的歌聲，嗨翻新竹夜晚。

台慶不動產竹苗區經管會會長余柏霖說，台慶不動產2022年績效亮眼，尤其台慶不動產全台店總業績冠軍店就在新竹！能有如此佳績都要感謝全體同仁這一年來的打拼，當晚我們也準備了將近200個獎項，全部以最實用的現金紅包讓同仁抽獎。

永慶房產集團全台16場、席開1,800桌的尾牙大串聯，即將在1/19進入最後壓軸場次－在南港展覽館舉辦的「永慶房產集團聯歡尾牙」，預計將有4千名同仁和眷屬出席同歡。