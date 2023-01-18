網紅廖老大自創手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大連鎖茶坊」一度快速展店，後來遭逢一連串風波，不少加盟店關門大吉。不過近日有網友發現，台中一間廖老大的加盟店似乎還在苦撐，甚至趁著過年前在店門口擺攤，販賣春聯、紅包等物。照片曝光後，引發熱烈討論，有網友驚呼：「比賣飲料好賺」。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》分享一張照片，只見台中大里的廖老大手搖飲加盟店，居然在店門口擺攤，攤販大小幾乎完全擋住飲料店，賣起紅通通的春聯和紅包，讓原PO看了不禁開玩笑說：「增加營業項目」。

適逢農曆新年，有加盟主在店門口擺攤，飯賣春聯、紅包增加收入。（圖／網友提供）

貼文曝光後，引來不少網友留言，「賣春聯，比賣飲料好賺」、「賣春聯就好好賣，千萬不要送飲料」、「多元化經營」、「竟然還有店苦撐，真是自立自強」、「結果賣春聯賺得還比較多」、「這間廖老大，好像前陣子就沒開了」，不過也有其他網友透露，其實這家店的老闆在加盟前，就會在過年期間賣春聯。

雖有部分廖老大手搖飲加盟店選擇繼續營業，但今（18）日也有數名加盟主赴台北地檢署控告廖老大詐欺、加重誹謗等罪。因廖老大過去在網路直播上痛批加盟店的茶難喝、臭酸，還說：「這些店乾脆關一關！」加盟主不滿表示，廖老大根本沒有走完每間加盟店，就算真有喝到臭酸飲料，也應該進行輔導，而非叫人關門大吉，不少加盟主投入畢生心血，甚至賣車、賣家產，用心努力卻遭踐踏，只好出面提告。